Леонтьев назвал лоббистов независимых АЗС наживающимися на населении спекулянтами

Независимые АЗС по своей сути являются перекупщиками, которые не несут налоговой нагрузки и при этом наживаются на населении за счет высоких цен, заявил в эфире программы «Соловьев Live» журналист и публицист Михаил Леонтьев.

Он отметил, что независимые АЗС владеют 72% всех заправок в стране, при этом их доля фактическом объеме продаж составляет менее 30%, и большинство из них — это мелкие перекупщики, живущие исключительно за счет высокой маржи.

По словам Леонтьева, в советское время таких игроков называли спекулянтами.

«В отличие от ВИНКов, они не добывают и не перерабатывают сырье, не платят соответствующие налоги и акцизы (их платит потребитель). Кроме того, они не несут никакой нагрузки по восстановлению инфраструктуры в условиях, когда противник наносит удары по нефтепереработчикам», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что у правительства нет и не будет задачи обеспечивать выживание таких игроков. Приоритетом государства является снабжение топливом оборонно-промышленного комплекса, критической инфраструктуры, сельского хозяйства и других секторов.

Журналист напомнил, что рентабельность торговли топливом для нефтепераработчиков во всем мире крайне низкая, иногда нулевая, а основные доходы заправок формируются за счет сопутствующих товаров. По его данным, у независимых АЗС цены на топливо в среднем на 15–30% выше, тогда как самые низкие цены и большие объемы продаж традиционно были у компании «Роснефть».

Леонтьев также раскритиковал текущую модель биржевой торговли, отметив, что «в прежнем виде она не должна возвращаться, так как при отсутствии должного контроля биржа перестала выполнять функцию индикатора реальной цены и на ней происходит огромное количество манипулирования».

В качестве примера работы независимых игроков он привел «Костромскую топливную компанию», которая до кризиса не закупала топливо напрямую у заводов, а работала через цепочки трейдеров. Такие схемы, по мнению журналиста, создавались исключительно для перераспределения маржи в интересах отдельных лиц за счет искусственного повышения цены.