В России появился Научно-методический совет по воспитанию детей в цифровую эпоху

В России начнут разработку современных подходов к воспитанию детей

В России создали Научно-методический совет по воспитанию детей в цифровую эпоху. Об этом сообщило Минпросвещения России в Telegram-канале ведомства.

Новый совет создали при Российском детско-юношеском центре. Его деятельность посвятят вопросам воспитания детей в условиях развития цифровых технологий, а также поиску эффективных методик работы с подростками.

В состав Научно-методического совета вошли ведущие ученые и эксперты в сфере образования и воспитания. Участники подготовят современные методические рекомендации, окажут поддержку педагогам, проведут экспертизу образовательных проектов и внедрят лучшие воспитательные практики.

Основными направлениями работы совета стали научно-методическая поддержка педагогического сообщества, реализация педагогических инноваций и формирование единого воспитательного пространства во всех образовательных организациях страны.

Первое заседание Научно-методического совета прошло 6 августа в Санкт-Петербурге. Его провели в рамках конференции «Воспитание созиданием». Мероприятие объединило более 100 специалистов из разных регионов России, а также представителей Южной Осетии и Абхазии.

В Минпросвещения России сообщили, что деятельность нового совета сосредоточат на разработке современных подходов к воспитательной работе и научно-методическом сопровождении педагогического сообщества.