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Врач предупредила о скрытой опасности домашних фотоэпиляторов

Врач Демьяновская: домашние фотоэпиляторы могут вызвать стойкую пигментацию
Shutterstock

Домашние фотоэпиляторы, работающие по технологии Intense Pulsed Light (IPL), сами по себе считаются безопасными устройствами. Однако несоблюдение инструкции может вызвать ожоги, стойкую пигментацию, обострение заболеваний кожи и даже повреждение глаз. Об этом в разговоре с РИАМО предупредила кандидат медицинских наук, врач Екатерина Демьяновская.

По словам эксперта, мощность домашних фотоэпиляторов значительно ниже, чем у профессионального оборудования, поэтому в целом они считаются достаточно безопасными. Однако несоблюдение инструкции повышает риск осложнений. Одной из самых распространенных ошибок является обработка загорелой или от природы смуглой кожи. В таком случае IPL-устройство не различает пигмент волоса и высокий уровень меланина в коже, из-за чего перегреваются обе структуры. Это может привести к ожогу, а после его заживления — к появлению стойкой гиперпигментации.

Врач также посоветовала не использовать фотоэпилятор на родинках и папилломах. В противном случае есть риск вызвать не только ожог, но и потенциально опасные изменения в невусах и других новообразованиях.

Специалист также предупредила о возможности повреждения глаз при воздействии ярких световых вспышек. При отсутствии специальных защитных очков, в том числе во время обработки лица, существует вероятность ожога роговицы или сетчатки.

«Многие люди — носители герпес-вирусных инфекций и имеют склонность к реактивным кожным проявлениям. Воздействие интенсивным светом может спровоцировать появление герпетических и аллергических высыпаний именно в зоне обработки», — добавила она.

Дерматолог и косметолог бренда ICON SKIN Галина Амосова до этого говорила, что чрезмерное умывание и теплая погода только усиливают проблему расширенных пор. По ее словам, для предотвращения расширения пор в летнее время не следует допускать их «переполнения» себумом. Этому способствует вечернее очищение кожи при помощи средств с компонентами, хорошо растворяющими жир – энзимами, легкими кислотами, а также гидрофильным маслом. Утром достаточно пенки.

Ранее косметолог рассказала, эффективны ли домашние бьюти-гаджеты.

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