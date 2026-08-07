Врач предупредила о скрытой опасности домашних фотоэпиляторов

Домашние фотоэпиляторы, работающие по технологии Intense Pulsed Light (IPL), сами по себе считаются безопасными устройствами. Однако несоблюдение инструкции может вызвать ожоги, стойкую пигментацию, обострение заболеваний кожи и даже повреждение глаз. Об этом в разговоре с РИАМО предупредила кандидат медицинских наук, врач Екатерина Демьяновская.

По словам эксперта, мощность домашних фотоэпиляторов значительно ниже, чем у профессионального оборудования, поэтому в целом они считаются достаточно безопасными. Однако несоблюдение инструкции повышает риск осложнений. Одной из самых распространенных ошибок является обработка загорелой или от природы смуглой кожи. В таком случае IPL-устройство не различает пигмент волоса и высокий уровень меланина в коже, из-за чего перегреваются обе структуры. Это может привести к ожогу, а после его заживления — к появлению стойкой гиперпигментации.

Врач также посоветовала не использовать фотоэпилятор на родинках и папилломах. В противном случае есть риск вызвать не только ожог, но и потенциально опасные изменения в невусах и других новообразованиях.

Специалист также предупредила о возможности повреждения глаз при воздействии ярких световых вспышек. При отсутствии специальных защитных очков, в том числе во время обработки лица, существует вероятность ожога роговицы или сетчатки.

«Многие люди — носители герпес-вирусных инфекций и имеют склонность к реактивным кожным проявлениям. Воздействие интенсивным светом может спровоцировать появление герпетических и аллергических высыпаний именно в зоне обработки», — добавила она.

Дерматолог и косметолог бренда ICON SKIN Галина Амосова до этого говорила, что чрезмерное умывание и теплая погода только усиливают проблему расширенных пор. По ее словам, для предотвращения расширения пор в летнее время не следует допускать их «переполнения» себумом. Этому способствует вечернее очищение кожи при помощи средств с компонентами, хорошо растворяющими жир – энзимами, легкими кислотами, а также гидрофильным маслом. Утром достаточно пенки.

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