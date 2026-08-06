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Общество

Психолог раскрыла неочевидную причину развития анорексии

Психолог Сальникова: анорексия может развиться при повышенном перфекционизме
Nomad_Soul/Shutterstock/FOTODOM

Анорексия чаще развивается у девочек-подростков и людей, которые страдают от повышенного перфекционизма. Об этом «Радио 1» рассказала психолог Дарья Сальникова.

Специалист отметила, что с анорексией особенно часто сталкиваются девочки в возрасте от 12 до 18 лет. Также сейчас увеличилось число людей в возрасте 17-25 лет, которые страдают от этого заболевания из-за желания довести все до идеала, которое вызвано повышенным перфекционизмом и перекладывается на внешность.

По словам психолога, анорексия нередко развивается и у матерей после декрета. В этом случае причинами выступают смена образа жизни и депрессия.

«Анорексия, как грипп или простуда, не имеет быстрого лечения, поэтому требовать от себя скорых результатов не стоит. Сегодня я вешу 40 килограммов, а завтра мне нужно быть 60, чтобы восстановился гормональный фон — так не бывает. Здесь нужны время, помощь специалистов и поддержка близких», — предупредила эксперт.

Врач-психиатр Центра расстройств пищевого поведения Екатерина Шахова до этого предупредила в беседе с «Газетой.Ru», что отказ от завтрака является классическим симптомом расстройства пищевого поведения. По ее словам, при РПП человек зацикливается на еде, калориях, весе и своем теле, а пропуск приема пищи с утра может быть частью этого навязчивого паттерна. Также он может восприниматься как способ контроля над своим пищевым поведением или борьбы с пищевой тревогой.

Ранее врач предупредила об опасности «пищевого шума» в голове.

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