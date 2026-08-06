Москвичей предупредили о грозовых дождях и граде

Рабочая неделя в столичном регионе завершится погодой, которую сформирует холодный атмосферный фронт. На этом фоне ожидаются грозовые дожди и град, предупредил в беседе с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В пятницу, 7 августа, с утра на западе и северо-западе Московской области начнутся дожди, будет греметь гроза. При этом по-прежнему сохранится жара – в столице прогнозируется +29...+31 °C. Кроме того, в этот день может выпасть град, а при грозе ожидаются усиления порывов ветра до 13–17 м/с.

«А далее последует более свежая погода. В субботу, 8 августа, ещё возможны небольшие дожди, температура составит +23...+25 °C. В воскресенье уже обойдётся без осадков при дневной температуре в пределах +20...+25 °C», — сообщил синоптик.

В ночные часы, по его словам, температура воздуха начнёт постепенно снижаться. Так, в ночь на пятницу ожидается до +20 °C, в субботу температура будет колебаться от +12 °C до +17 °C. В воскресенье станет ещё прохладнее – столбики термометров не поднимутся выше +9...+14 °C.

При этом атмосферное давление продемонстрирует небольшой рост с 745 мм рт. ст. в пятницу до 750 мм рт. ст. в воскресенье, заключил Ильин.

До этого главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сообщила, что жаркая погода продержится в Москве до пятницы, 7 августа, в выходные, 8 и 9 августа, температура пойдёт на убыль. Она также отметила, что к концу рабочей недели жителям и гостям Москвы стоит готовиться к дождям различной интенсивности и грозам.

Ранее москвичам рассказали, какая погода их ждёт в августе.