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Врачи предупредили о риске спазма сосудов желудка из-за мороженого в жару

Терапевт Крупенин: мороженое в жару грозит спазмом сосудов желудка и ангиной
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Во время жаркой погоды нужно крайне осторожно употреблять ледяное и калорийное мороженое, так как из-за него организм начинает работать с повышенной нагрузкой. Разница температур может привести к спазму сосудов желудка, микротрещинам на эмали зубов и ангине, предупредили врачи в беседе с газетой «Взгляд».

Если на улице 30-градусная жара, то холодное мороженое создаёт высокий контраст с горячим воздухом, и для зубов это настоящее испытание, отметил терапевт Святослав Крупенин.

«Из-за резкого перепада температуры на зубах могут формироваться микротрещины, а большое количество сахара в мороженом способствует развитию кариеса», – пояснил врач.

Ледяной десерт вызывает резкий спазм сосудов глотки, снижая иммунитет и открывая путь патогенной микрофлоре – это повышает риск развития ангины. Вместе с тем раздражаются рецепторы твёрдого нёба, из-за чего человек может ощутить боль в висках – это состояние называют «заморозкой мозга», отметил Крупенин.

Сам по себе охлаждающий эффект мороженого в жару наступает на очень короткое время, после чего от организма требуется усиленная нагрузка для пищеварения, отметила в свою очередь врач-диетолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Дарья Русакова.

«Чтобы усвоить жиры и углеводы, запускается процесс переваривания, из-за чего в нижних отделах ЖКТ происходит не охлаждение, а, наоборот, разогрев», – пояснила она.

Помимо этого, холодное лакомство грозит спазмом сосудов желудка, что особенно опасно при гастрите, а большое количество сахара может вызвать вздутие и тяжесть в желудке.

Врачи советуют тщательно выбирать мороженое, изучая состав в пользу меньшего количества сахара и жиров, а также соблюдать умеренность и по возможности готовить десерт самостоятельно.

До этого гастроэнтеролог Скандинавского Центра здоровья Виктория Степанова предупредила, что охлаждаться ледяными напитками в жару нельзя, так как это чревато «летней ангиной». Она встречается даже чаще зимней, и в большинстве случаев виновата именно ледяная вода. Как объяснила врач, это связано с тем, что глотка и миндалины резко охлаждаются, местный иммунитет падает, и условно-патогенные бактерии, которые мирно жили в горле, получают шанс активироваться.

Ранее врач посоветовала снимать в боль в горле при ангине мороженым.

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