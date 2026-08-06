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Названы правила, которые избавят от синдрома сухого глаза

Врач Лобан: увлажнение воздуха избавит от синдрома сухого глаза
Juta/Shutterstock/FOTОDOM

Синдром сухого глаза является одной из самых популярных офтальмологических патологий, этому способствуют широкое внедрение цифровых экранов во всех сферах жизни, использование контактных линз, применение медикаментозных препаратов, особенности окружающей среды и другие факторы. Об этом RuNews24.ru рассказала врач-офтальмолог, преподаватель кафедры биологии им. ак. В.Н. Ярыгина ИБПЧ Пироговского Университета Элина Лобан.

Чтобы справиться с ним, врач посоветовала поддерживать относительную влажность воздуха в диапазоне 40–60%, а также правильно обустраивать рабочее место. Так, верхняя кромка монитора должна располагаться на уровне глаз или на 10–15 градусов ниже, расстояние до экрана должно составлять 50–70 см, угол наклона экрана — 10–20 градусов назад. Кроме того, важно соблюдать правила «20-20-20» — 20 минут зрительной работы, перерыв 20 секунд и взгляд вдаль на расстоянии 6 м.

Эксперт также посоветовала использовать капли на основе гиалуроновой кислоты и получать омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые обладают противовоспалительным действием и способны модифицировать состав липидов мейбомиевых желез.

«Эффективное лечение синдрома сухого глаза возможно только при комплексном подходе, направленном на одновременное устранение нескольких ключевых факторов его развития», — сказала Лобан.

Ученые из Национального университета Сингапура до этого разработали глазные капли на основе шпината, которые могут помочь в лечении синдрома сухого глаза.

Ранее врач ответил, почему после бессонной ночи ухудшается зрение.

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