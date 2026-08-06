Названы правила, которые избавят от синдрома сухого глаза

Синдром сухого глаза является одной из самых популярных офтальмологических патологий, этому способствуют широкое внедрение цифровых экранов во всех сферах жизни, использование контактных линз, применение медикаментозных препаратов, особенности окружающей среды и другие факторы. Об этом RuNews24.ru рассказала врач-офтальмолог, преподаватель кафедры биологии им. ак. В.Н. Ярыгина ИБПЧ Пироговского Университета Элина Лобан.

Чтобы справиться с ним, врач посоветовала поддерживать относительную влажность воздуха в диапазоне 40–60%, а также правильно обустраивать рабочее место. Так, верхняя кромка монитора должна располагаться на уровне глаз или на 10–15 градусов ниже, расстояние до экрана должно составлять 50–70 см, угол наклона экрана — 10–20 градусов назад. Кроме того, важно соблюдать правила «20-20-20» — 20 минут зрительной работы, перерыв 20 секунд и взгляд вдаль на расстоянии 6 м.

Эксперт также посоветовала использовать капли на основе гиалуроновой кислоты и получать омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые обладают противовоспалительным действием и способны модифицировать состав липидов мейбомиевых желез.

«Эффективное лечение синдрома сухого глаза возможно только при комплексном подходе, направленном на одновременное устранение нескольких ключевых факторов его развития», — сказала Лобан.

Ученые из Национального университета Сингапура до этого разработали глазные капли на основе шпината, которые могут помочь в лечении синдрома сухого глаза.

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