Евгений Поддубный с рабочим визитом побывал в Белгороде

Белгородская область сейчас находится на острие, ей приходится защищаться силами ребят, которые ежедневно рискуют жизнями. Об этом, выступая на торжественной церемонии перед семьями участников СВО, депутатами и общественниками в городе, заявил член генсовета «Единой России», Герой России Евгений Поддубный.

Политик подчеркнул важность подвига бойцов, назвав его примером отваги, мужества и самопожертвования.

«За каждым таким подвигом стоит отец, который для своего сына является моральным ориентиром, опорой и поддержкой. Сегодня мы чтим тех, кто воспитали парней, способных пожертвовать собой», — сказал он.

Поддубный посетил новое приемное отделение Детской клинической больницы в Белгороде. Корпус стал первым в стране, возведенным по федеральному проекту «Совершенствование экстренной медицинской помощи» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Врачи отделения уже начали прием пациентов.

Депутат встретился с руководством учреждения, осмотрел операционные, реанимационные и приемно-смотровые боксы, палаты динамического наблюдения, а также оценил современные аппараты диагностики.

«Вы делаете важное и нужное дело. Ваш труд — пример самопожертвования ради самого ценного, что у нас есть, ради детей», — сказал он.

Также Поддубный принял участие в построении учащихся в центре военно-спортивной подготовки «Воин» в Губкине, и посетил добровольческое подразделение «БАРС-Белгород». Врио губернатора Александр Шуваев наградил бойцов, спасавших пострадавших жителей.

«Вы, рискуя собственными жизнями, вывозили пострадавших мирных жителей из приграничных населенных пунктов, из-под постоянных обстрелов ВСУ. Вы — настоящие герои», — отметил Поддубный.

Кроме того, Поддубный и Шуваев посетили гуманитарный центр в Шебекино, где поблагодарили волонтеров «Единой России» за неравнодушную позицию.