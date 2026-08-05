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Общество

Лидер «Партии пенсионеров» раскритиковал действия представителей «Яблока»

Праздников назвал действия партии «Яблоко» саботажем избирательного процесса
Томас Тхайцук/Sputnik/РИА Новости

Не все политические партии России ведут борьбу честно. Об этом по итогам жеребьевки по распределению мест политических партий в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Госдумы заявил председатель «Партии пенсионеров» Эрик Праздников.

В процедуре, которая прошла 5 августа в ЦИК России, приняли участие представители всех 11 политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов.

В ходе выступления перед представителями СМИ Праздников высказал сомнение в том, что все политические партии соблюдают правила и нормы избирательного законодательства, и назвал это недопустимым.

«Не все ведут борьбу честно. Создавая тем самым неравные условия. У меня вызывает сомнение партия «Яблоко», которая уже неприкрыто ведет агитацию в недружественных СМИ. Тех, что запрещены законодательством РФ. Складывается впечатление, что эта партия сознательно пытается сделать так, чтобы ее сняли с выборов. Чтоб добиться очередного скандала и сорвать выборы. «Партия пенсионеров» считает это ненормальным и недопустимым», — сказал он.

Ранее, 4 августа, в ходе подписания соглашения о сотрудничестве в наблюдении за голосованием на выборах между политическими партиями и Общественной палатой РФ Праздников отметил, что партия «Яблоко» ведет себя недостойно, фактически саботируя нормы избирательного процесса.

«Меня удивила позиция двух политических сил – одной старой партии с 30-летним опытом, другой – «фруктовой» партии, которые не подписали соглашение о наблюдении. Будучи антагонистами, они солидарны в одном: они саботируют процедуру наблюдения», – отметил он.

По его словам, наблюдение за выборами является долгом всех участвующих политических партий. Он подчеркнул, что «Яблоко» и «КПРФ» отказались от подписания соглашения с ОП РФ.

«Честные, открытые и конкурентные выборы — это основа сильного государства, общественного согласия и доверия общества к власти», — подчеркнул Праздников.

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