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Психолог объяснила, как помочь выпускнику восстановиться после экзаменов

Психолог Маденко: после экзаменов ребенку нужно время на восстановление
DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

Подростку, который сдавал ЕГЭ или вступительные экзамены, важно помочь восстановиться после стресса. Об этом kp.ru рассказала семейный психолог, основатель ЕВМцентра психологической помощи онлайн Екатерина Маденко.

По словам специалиста, в первую очередь после экзаменов родителям следует снять с ребенка какие-либо требования. Важно позволить ему какое-то время ничего не добиваться и освободить от обязанностей. У ученика должна быть возможность высыпаться, видеться с друзьями, двигаться, а также менять обстановку вокруг себя.

Психолог подчеркнула, что родителям не менее важно следить за своими словами.

«Забудьте про «соберись», «другие справляются», «ты просто ленишься» и коронное «в наше время было тяжелее». Эти фразы не встряхивают — они добивают, добавляя к истощению вину. Человек на нуле, а ему сообщают, что он вдобавок плохой», — объяснила она.

При этом в начале нового учебного года стоит избавить ребенка от установки, что он «обязан сразу учиться блестяще». Рекомендуется позволить ему прожить первый семестр в щадящем режиме и дозировать нагрузку, а не хвататься за все активности.

Психолог напомнила, что легкое переутомление проходит в течение двух-трех недель, в то время как справиться с настоящим выгоранием получится не менее чем за 12 недель.

До этого стало известно, что самыми спокойными перед экзаменами оказались подростки нового поколения — зальферы. Эти ученики купили меньше успокоительных препаратов перед экзаменами по сравнению с поколениями предыдущих лет.

Ранее стало известно, что абитуриентам в РФ хотят дать право выбора между ЕГЭ и экзаменами вуза.

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