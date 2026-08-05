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Общество

Завтрак назвали ритуалом для большинства россиян

«Перекресток»: пропуск завтрака негативно влияет на самочувствие более 77% россиян
Shutterstock

Для почти 70% россиян завтрак является определенным ритуалом, следует из результатов исследования торговой сети «Перекресток» (входит в X5) и московского проекта кафе завтраков Eggsellent.

Опрос показал, что 7 из 10 россиян признают важность утреннего приема пищи. По данным исследования, 77,8% респондентов заявили, что пропуск завтрака негативно влияет на их самочувствие и продуктивность в течение дня. Также 39,4% россиян отметили, что иногда отказываются от завтрака по разным причинам. Самой частой причиной (62,5%) пропуска завтрака стала нехватка времени или нежелание готовить, в 33% случаях – чувство голода.

Также опрос показал, что 20,1% жителей России завтракают вне дома. Более четверти респондентов (26,3%) завтракают в супермаркетах или пользуются сервисами доставки, а еще 16,9% выбирают рестораны и кафе.

По словам директора по развитию продаж готовой еды торговой сети «Перекресток» Ольги Корминой, в условиях быстрого ритма жизни россияне ищут возможность быстро получить качественное и вкусное готовое решение на завтрак.

«Мы видим устойчивый интерес покупателей к этой категории и продолжаем развивать ассортимент, чтобы предложить разнообразные варианты для любого сценария — от быстрого завтрака перед работой до неспешного бранча в выходной день», — сказала она.

Исследование проводилось методом онлайн-опроса. Всего в нем приняли участие более 1000 человек.

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