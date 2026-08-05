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Общество

«Афиша» поможет посетителям «Пикника» ориентироваться на фестивале

«Афиша» выпустила гид по фестивалю в Санкт-Петербурге
Пресс-служба компании «Афиша»

«Афиша» выпустила гид по фестивалю «Пикник Афиши х Сбер», сообщает пресс-служба компании.

Гости смогут скачать на телефон карту «Пикника Афиши х Сбер» или использовать интерактивную карту фестиваля от 2ГИС.

Выступления на фестивале будут проходить на четырех сценах, а хедлайнерами станут популярные артисты, среди которых Feduk, Slava Marlow, ЛСП и другие.

На фестивале также пройдут шоукейсы с участием молодых артистов. На сцене выступят «Борисовский Тракт», Niker, Marytale и другие.

Кроме того, на фестивале впервые представят электронную сцену с участием творческого объединения «Станция метро Горьковская», шоукейсов «Лауд Бойз» и «Добро», а также СПЧК.

Для гостей фестиваля также подготовили множество активностей. В спортивной зоне желающие смогут пройти фитнес-челленджи. Также любители футбола смогут принять участие в соревнованиях по кикеру, текболу и баскетболу.

Также на фестивале будет работать релакс-зона, где пройдут сеансы расслабляющего экспресс-массажа, будет работать школа флористики «Терра», цветочная фотозона, мастер-классы по мейк-апу и другие активности.

На фестивале также откроется музейная зона «Остров впечатлений», где можно будет увидеть советские игровые автоматы, узнать об истории религии, спорта и другие экспонаты.

Что касается мастер-классов, на фестивале можно будет научиться делать авторские росписи на одежде и создать уникальные сувениры своими руками. Кроме того, гости смогут пройти игровой квест и выиграть различные призы.

Организаторы отметили, что на фестивале будут работать шесть фудкортов с различной кухней.

Впервые на фестивале откроется луна-парк с аттракционами, актерами и игровые автоматы.

Для родителей с детьми на фестивале обустроят детскую зону с «Мегамаркетом», аттракционами, детской косметикой, книгами и другими активностями.

Напомним, фестиваль «Пикник Афиши х Сбер» пройдет 8 августа на Елагином острове в Санкт-Петербурге.

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