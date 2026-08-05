Россиянам назвали сигналы того, что нужно срочно выключить технику из сети

Чтобы избежать страшных последствий, важно вовремя распознать опасную ситуацию, в том числе оперативно выключить из сети поврежденную технику. Неисправный электроприбор или розетку можно определить как по внешним признакам, так и по запаху, объяснил в беседе с 360.ru специалист по пожарной безопасности Константин Кузнецов.

В первую очередь важно насторожиться при появлении запаха гари – эксперт подчеркнул, что в таких ситуациях важно не медлить и принять меры, а также воздержаться от попыток починить прибор своими силами – лучше обратиться к электрику.

Также Кузнецов призвал не игнорировать нарушение целостности конструкции прибора.

«Трещины, подтеки, деформация, сразу должны насторожить, — подчеркнул он. — Как и характерный узнаваемый запах горящей изоляции. Он может возникать периодически, без прямого горения, такой знак должен сразу насторожить».

Важно особенно внимательно оценивать состояние дешёвых устройств, так как они могут оказаться контрафактом – использование подобной техники грозит опасными последствиями, заключил специалист.

До этого заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин призвал россиян не использовать электроприборы с повреждёнными проводами и перегружать удлинители, чтобы не допустить возникновения пожара в доме. Он отметил, что даже внешне качественные приборы могут дать сбой, поэтому их работу всё же стоит контролировать. Приобретать приборы лучше в крупных магазинах, чтобы не получить некачественный товар.

Если произошёл пожар, спасатель посоветовал прежде всего отключить автомат. После этого следует накрыть оборудование одеялом или огнеупорным полотном, либо воспользоваться порошковым огнетушителем.

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