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Общество

Врач предупредила, в каком случае домашняя еда вредит здоровью

Врач Соломатина: домашняя еда вредит здоровью при неправильном приготовлении
Lucigerma/Shutterstock/FOTODOM

Даже домашняя еда может навредить здоровью из-за избытка сахара, соли и неправильной термической обработки. Об этом Pravda.Ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, особую опасность представляют трансжиры, которые образуются при нагревании дешевых маргаринов или при многократном использовании растительного масла на сковороде.

«Встраиваясь в клеточную мембрану, такие молекулы делают ее жесткой, лишают пластичности. В результате клетка хуже получает питательные вещества и хуже избавляется от продуктов распада. Это запускает процессы раннего старения, хронического воспаления и повышает риски сердечно-сосудистых патологий, диабета и онкологии», — отметила Соломатина.

Врач добавила, что существует также проблема «скрытого сахара» в домашних заготовках и напитках. Так, варенья, компоты и соки, приготовленные из собственного урожая, часто содержат очень большие дозы глюкозы, что вредит поджелудочной железе и печени. Риск представляют и обуглившееся мясо на мангале или пережаренные котлеты, поскольку они содержат канцерогены и акриламиды.

Ученые из Университета Висконсина-Мэдисона до этого пришли к выводу, что избыток белка в рационе может не только не приносить пользы, но и ускорять процессы старения у людей, ведущих малоподвижный образ жизни.

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