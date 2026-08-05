Россиянам объяснили, в каких случаях нужно сообщить начальнику о другой работе

По действующим в России трудовым нормам сотрудники имеют право работать в нескольких организациях – на основном месте трудоустройства и по совместительству. Причем чаще всего сообщать об этом работодателю не требуется, но есть исключения, рассказал RT руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Среди ситуаций, когда требуется сообщить начальству о подработке, специалист выделил те, которые касаются руководителей – они могут работать по совместительству только с разрешения действующего работодателя.

«Другой пример: в соответствии со ст. 348.7 Трудового кодекса России, спортсмен, тренер имеют право работать по совместительству у другого работодателя в качестве спортсмена или тренера только с разрешения работодателя по основному месту работы», — отметил юрист.

Он также напомнил, что в некоторых случаях сотрудникам запрещено совместительство – например, это касается несовершеннолетних работников на вредных и опасных условиях труда, если их основная работа связана с такими же условиями, заключил Южалин.

В Роскачестве до этого предупредили, что подработка не должна мешать основной работе, создавать конфликт интересов или лишать человека времени на восстановление. Перед тем как брать дополнительные задачи, важно проверить условия трудового договора и заранее оценить нагрузку. Рекомендуется также заранее планировать не только рабочие часы, но и отдых – его нехватка быстро приводит к снижению продуктивности и выгоранию, из-за чего может пострадать и основная работа.

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