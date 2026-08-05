Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Россиянам объяснили, в каких случаях нужно сообщить начальнику о другой работе

Юрист Южалин: россияне в ряде случаев должны сообщить начальству о подработке
David Gyung/Shutterstock/FOTODOM

По действующим в России трудовым нормам сотрудники имеют право работать в нескольких организациях – на основном месте трудоустройства и по совместительству. Причем чаще всего сообщать об этом работодателю не требуется, но есть исключения, рассказал RT руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Среди ситуаций, когда требуется сообщить начальству о подработке, специалист выделил те, которые касаются руководителей – они могут работать по совместительству только с разрешения действующего работодателя.

«Другой пример: в соответствии со ст. 348.7 Трудового кодекса России, спортсмен, тренер имеют право работать по совместительству у другого работодателя в качестве спортсмена или тренера только с разрешения работодателя по основному месту работы», — отметил юрист.

Он также напомнил, что в некоторых случаях сотрудникам запрещено совместительство – например, это касается несовершеннолетних работников на вредных и опасных условиях труда, если их основная работа связана с такими же условиями, заключил Южалин.

В Роскачестве до этого предупредили, что подработка не должна мешать основной работе, создавать конфликт интересов или лишать человека времени на восстановление. Перед тем как брать дополнительные задачи, важно проверить условия трудового договора и заранее оценить нагрузку. Рекомендуется также заранее планировать не только рабочие часы, но и отдых – его нехватка быстро приводит к снижению продуктивности и выгоранию, из-за чего может пострадать и основная работа.

Ранее были названы лучшие российские регионы для подработки пенсионеров.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Месть за Человека-паука. Почему зрители «набросились» на новую сказку про «Колобка»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!