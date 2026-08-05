Диетолог рассказала о самых полезных продуктах для печени

Наиболее полезными для здоровья печени являются кофе, брокколи и морская рыба. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова.

По ее словам, киноа также может улучшить здоровье печени, поскольку содержит качественный растительный белок, клетчатку, а также магний, калий и полифенолы, обладающие антиоксидантными свойствами. При этом существуют продукты, которые более важны для этого органа и привычны для россиян.

«Прежде всего, это самые разные овощи, особенно крестоцветные, такие как брокколи, брюссельская и цветная капуста. Они содержат сульфорафан, который позитивно влияет на функционирование органа», — сказала Разаренова.

Бобовые приносят пользу за счет высокого содержания клетчатки и растительного белка, морская рыба — за счет омега-3 жирных кислот, которые обладают противовоспалительным действием и улучшают отток желчи. Натуральный кофе без сахара связан с более низким риском прогрессирования фиброза и цирроза печени, добавила врач. Однако при этом она призвала придерживаться здорового образа жизни и минимизировать в рационе продукты, нарушающие деятельность органа, — алкоголь, продукты с большим количеством добавленного сахара, фастфуд.

Исследователи из Медицинского университета Чэнду до этого установили, что регулярное употребление киноа может снижать накопление жира в печени и улучшать обмен веществ при метаболически ассоциированной жировой болезни.

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