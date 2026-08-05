Московский метрополитен поможет пассажирам комфортно переносить летнюю жару

Московский метрополитен перешел на усиленный режим работы и принимает меры для обеспечения комфорта пассажиров в жаркую погоду, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что в жаркую погоду системы вентиляции и кондиционирования в вагонах переводят на летний режим.

«В столичном метрополитене работают более 660 вентиляционных шахт, в большинстве из которых установлено по 2 мощных вентилятора. Благодаря этому воздух на станциях полностью обновляется не менее 3 раз в час», — сказал он.

Ликсутов добавил, что специалисты следят за температурой в метро и оперативно реагируют на изменения погоды.

По его словам, шахты тоннельной вентиляции переводят на усиленный режим работы, что позволяет обеспечить непрерывный приток свежего воздуха с улицы. Также на станциях, на которых температура воздуха превышает +28°C, организуют бесплатную раздачу воды. Кроме того, в метро в аудиоформате и на медиаэкранах транслируют информацию о том, как обезопасить себя в жаркую погоду.

«В период летнего зноя сердечно-сосудистая система испытывает повышенную нагрузку. Правильный питьевой режим, грамотно подобранная одежда и внимание к собственному самочувствию помогут сделать поездку безопасной и комфортной», — рассказала главный врач, начальник медицинской службы Московского метрополитена Вера Жельвис.

Медики рекомендуют пассажирам носить с собой бутылку негазированной питьевой воды, избегать сладких газированных напитков и алкоголя, носить головной убор и свободную одежду из натуральных и «дышащих» тканей, а также стараться меньше времени находиться под прямыми солнечными лучами.

Также при ухудшении самочувствия Московский транспорт призывает обязательно обращаться к сотрудникам метрополитена, инспекторам ЦОМП или использовать кнопку связи «Пассажир – Машинист».