Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Московский метрополитен поможет пассажирам комфортно переносить летнюю жару

Ликсутов: столичный метрополитен обеспечит комфорт пассажиров метро в жару
Пресс-служба Транспортного комплекса г. Москвы

Московский метрополитен перешел на усиленный режим работы и принимает меры для обеспечения комфорта пассажиров в жаркую погоду, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что в жаркую погоду системы вентиляции и кондиционирования в вагонах переводят на летний режим.

«В столичном метрополитене работают более 660 вентиляционных шахт, в большинстве из которых установлено по 2 мощных вентилятора. Благодаря этому воздух на станциях полностью обновляется не менее 3 раз в час», — сказал он.

Ликсутов добавил, что специалисты следят за температурой в метро и оперативно реагируют на изменения погоды.

По его словам, шахты тоннельной вентиляции переводят на усиленный режим работы, что позволяет обеспечить непрерывный приток свежего воздуха с улицы. Также на станциях, на которых температура воздуха превышает +28°C, организуют бесплатную раздачу воды. Кроме того, в метро в аудиоформате и на медиаэкранах транслируют информацию о том, как обезопасить себя в жаркую погоду.

«В период летнего зноя сердечно-сосудистая система испытывает повышенную нагрузку. Правильный питьевой режим, грамотно подобранная одежда и внимание к собственному самочувствию помогут сделать поездку безопасной и комфортной», — рассказала главный врач, начальник медицинской службы Московского метрополитена Вера Жельвис.

Медики рекомендуют пассажирам носить с собой бутылку негазированной питьевой воды, избегать сладких газированных напитков и алкоголя, носить головной убор и свободную одежду из натуральных и «дышащих» тканей, а также стараться меньше времени находиться под прямыми солнечными лучами.

Также при ухудшении самочувствия Московский транспорт призывает обязательно обращаться к сотрудникам метрополитена, инспекторам ЦОМП или использовать кнопку связи «Пассажир – Машинист».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Месть за Человека-паука. Почему зрители «набросились» на новую сказку про «Колобка»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!