Родителям объяснили, как помочь ребенку при контакте с бытовой химией

Родителям следует немедленно вызвать скорую помощь, если ребенок проглотил средство бытовой химии. Об этом RuNews24.ru рассказал ассистент кафедры пропедевтики детских болезней ИМД Пироговского Университета Заур Хатшуков.

До приезда врачей он посоветовал постараться удалить остатки вещества из полости рта, аккуратно прополоскать рот чистой водой и дать немного попить, если ребенок находится в сознании. При этом эксперт призвал не пытаться вызвать рвоту, так как при повторном прохождении агрессивного вещества через пищевод химический ожог может стать еще тяжелее.

«Не следует пытаться «нейтрализовать» кислоту содой или щелочь уксусом — химическая реакция сопровождается выделением тепла и может усилить повреждение тканей. Также не рекомендуется самостоятельно давать молоко, растительное масло, сорбенты или какие-либо лекарственные препараты без назначения врача», — добавил Хатшуков.

В случае, если ребенок вдохнул пары бытовой химии, он посоветовал вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. В случае, если появилась выраженная одышка, свистящее дыхания, посинение губ и другие тревожные симптомы, нужно незамедлительно вызвать скорую помощь.

Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов до этого рассказал «Газете.Ru», что срок годности бытовой химии многие воспринимают как формальность. Если средство сохранило цвет и запах, его продолжают использовать спустя годы после даты на упаковке.

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