Флорист объяснила, как правильно ухаживать за букетом

Флорист Сафронова: цветы нужно ставить в чистую воду без сахара

Сохранить букет в вазе на долгий срок помогут правильный срез и свежая вода. Об этом «Радио 1» рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

По словам специалиста, сразу после того как свежий букет оказался дома, необходимо сделать косой срез под 45 градусов с помощью ножа. Затем цветы нужно поставить в чистую вазу со свежей водой.

«Периодически воду менять, делая свежий срез. Сахар добавлять не советую — это сладкая среда, микроорганизмы развиваются намного быстрее», — подчеркнула она.

Флорист объяснила, что цветы следует ставить в чистую или газированную воду. Благодаря углекислому газу букет сможет дольше сохранять свежесть.

Помимо этого, по словам эксперта, цветы являются живыми существами, которые реагируют на положительные эмоции.

Директор по развитию сети и креативный флорист торговой сети «Рускус» Алина Селянина до этого говорила, что стойкость букета зависит от двух факторов — качества при покупке и ухода дома. Также, по ее словам, на «усталость» цветов указывает мягкая, жухлая или сероватая листва.

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