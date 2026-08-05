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Общество

Россиян предупредили, какие продукты на пикнике приведут к отравлению

Врач Мойсенко: мясо и фастфуд на пикнике приведут к отравлению
NVA13/Shutterstock/FOTODOM

Пикник может обернуться отравлением, если выбирать для него фастфуд, заранее заправленные соусами салаты или готовые бутерброды. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказала врач-диетолог Римма Мойсенко.

По ее словам, эти блюда содержат скоропортящиеся ингредиенты, которые при долгом нахождении на природе без охлаждения будут гнить, что повышает риск отравления и возникновения тяжелых заболеваний.

«Лучше всего брать с собой те ингредиенты и продукты питания, из которых легко приготовить на месте и тут же съесть, например, закрученные роллы. Если делать это чистыми руками и сразу же употреблять внутрь, тогда это будет безопасно», – уточнила Мойсенко.

Врач также призвала быть особенно осторожными с заранее замаринованными мясом и рыбой для шашлыка, потому что холодильные камеры, используемые на предприятиях для хранения этих продуктов, не всегда способны выдерживать нужную температуру. Вместо этого лучше мариновать продукцию на месте.

Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов до этого рассказал «Газете.Ru», что недостаточная термическая обработка мяса, немытые овощи и салаты с майонезом чаще всего становятся причинами пищевых отравлений во время пикников.

Ранее сообщалось, что петербуржец набрал в магазине продукты для пикника и заработал уголовное дело.

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