Молодые специалисты назвали ключевые факторы при выборе работодателя

Молодые специалисты при выборе работодателя учитывают возможности расти, проявлять инициативу и участвовать в масштабных проектах. Об этом свидетельствуют результаты исследования управления кадровых сервисов правительства Москвы.

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. молодых специалистов. Возраст участников составил от 20 до 28 лет. Результаты исследования привело агентство ТАСС.

Возможности для развития стали значимым фактором для 83% респондентов. Уровень заработной платы отметили 81% участников. Атмосферу в коллективе и понимание значимости работы назвали важными 74% опрошенных. Еще 69% участников сообщили о повышенной продуктивности при доверии к принятию решений. При этом 40% респондентов теряют интерес к работе при неясных задачах и отсутствии перспектив карьерного роста.

Руководитель управления кадровых сервисов правительства Москвы Полина Логинова заявила, что молодые специалисты приходят туда, где к их мнению прислушиваются, включают в реальные проекты и создают условия для роста. По ее словам, именно поэтому правительство столицы ведет системную работу с молодыми талантами.

«Например, через ИТ-стажировки в столичном департаменте информационных технологий и Московском транспорте. С их помощью ребята могут начать карьеру с масштабных городских проектов: от создания цифровых сервисов до участия в разработке беспилотных технологий. Мы создаем условия, чтобы молодые специалисты после стажировки оставались в команде Москвы и работали со смыслом для себя и для города», — сказала она.

Логинова подчеркнула, что многие госорганизации нацелены на комплексный подход к работе с молодежью. По ее словам, они стремятся предложить не просто стабильную занятость, а работу, способную влиять на будущее города, региона и страны. Этот тренд подтвердился заявками на премию правительства Москвы в сфере управления персоналом для госсектора «В кадре». Отмечается, что увеличилось не только их количество, но и качество представленных проектов.