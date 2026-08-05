Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Молодые специалисты назвали ключевые факторы при выборе работодателя

Возможность роста стала главным критерием молодежи при выборе работодателя
Shutterstock/Ilona Kozhevnikova

Молодые специалисты при выборе работодателя учитывают возможности расти, проявлять инициативу и участвовать в масштабных проектах. Об этом свидетельствуют результаты исследования управления кадровых сервисов правительства Москвы.

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. молодых специалистов. Возраст участников составил от 20 до 28 лет. Результаты исследования привело агентство ТАСС.

Возможности для развития стали значимым фактором для 83% респондентов. Уровень заработной платы отметили 81% участников. Атмосферу в коллективе и понимание значимости работы назвали важными 74% опрошенных. Еще 69% участников сообщили о повышенной продуктивности при доверии к принятию решений. При этом 40% респондентов теряют интерес к работе при неясных задачах и отсутствии перспектив карьерного роста.

Руководитель управления кадровых сервисов правительства Москвы Полина Логинова заявила, что молодые специалисты приходят туда, где к их мнению прислушиваются, включают в реальные проекты и создают условия для роста. По ее словам, именно поэтому правительство столицы ведет системную работу с молодыми талантами.

«Например, через ИТ-стажировки в столичном департаменте информационных технологий и Московском транспорте. С их помощью ребята могут начать карьеру с масштабных городских проектов: от создания цифровых сервисов до участия в разработке беспилотных технологий. Мы создаем условия, чтобы молодые специалисты после стажировки оставались в команде Москвы и работали со смыслом для себя и для города», — сказала она.

Логинова подчеркнула, что многие госорганизации нацелены на комплексный подход к работе с молодежью. По ее словам, они стремятся предложить не просто стабильную занятость, а работу, способную влиять на будущее города, региона и страны. Этот тренд подтвердился заявками на премию правительства Москвы в сфере управления персоналом для госсектора «В кадре». Отмечается, что увеличилось не только их количество, но и качество представленных проектов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Месть за Человека-паука. Почему зрители «набросились» на новую сказку про «Колобка»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!