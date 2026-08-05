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Общество

Россиян предупредили об опасности рыбы фугу, появившейся в Приморье

Океанолог Таврический: рыбу фугу не стоит пытаться приготовить
Shutterstock/FOTODOM

Рыба фугу, которую начали массово вылавливать жители Приморья, очень опасна для людей, если неправильно ее приготовить. Об этом aif.ru рассказал член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический.

При этом, по его словам, ее можно брать в руки, если получится во время купания в море.

«Единственное, не нужно пытаться ее готовить. Правильную технологию знают только повара, которые этому специально обучаются», — сказал Таврический.

Эксперт отметил, что в случае неправильного приготовления этой рыбы, могут наступить трагические последствия. В связи с этим он посоветовал рыбакам не рисковать и просто отпустить фугу в море.

27 июля сообщалось, что в Приморском крае на берег массово выбрасывается одна из самых ядовитых рыб в мире — фугу. Более 20 фугу нашли отдыхающие в устье реки Партизанской, которая впадает в Японское море. Из-за высокой токсичности рыбу не трогают даже птицы и дикие животные. Причиной нашествия тропических видов рыбы, в том числе фугу, назвали аномально теплую воду в регионе. В Приморском крае фугу встречалась и раньше, но сейчас ее количество резко возросло. По данным Amur Mash, местные рыбаки вылавливают ее практически ежедневно.

Ранее океанолог объяснил появление ядовитой рыбы в Приморье.

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