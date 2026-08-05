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Общество

В Саратовской области задержали курьера мошенников, обманувших пенсионеров на 5 млн рублей

Курьера телефонных мошенников задержали в Саратовской области
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Саратовской области сотрудники полиции задержали 18-летнего жителя Московской области — курьера телефонных мошенников, которые обманули 67-летнего жителя Саратова и 64-летнюю жительницу Энгельса в общей сложности более чем на 5 млн рублей. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

Пенсионерам звонили неизвестные якобы от лица сотрудников силовых ведомств и госорганизаций и заявляли, что их деньги в банке находятся под угрозой. Для защиты сбережений им предлагали передать сбережения курьеру для перевода на «безопасный счет».

«Мужчина после нескольких дней общения с мошенниками дважды встретился с курьером и передал ему свыше 1,7 млн рублей. Женщина после трех дней уговоров приехала в Саратов и отдала курьеру более 3,4 млн рублей», — уточнили в сообщении.

После этого они поняли, что их обманули, и обратились в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Расследование продолжается.

Накануне в Москве задержали пособницу аферистов, которые похитили у 67-летней пенсионерки более 21 млн рублей и лишили ее единственного жилья. Неизвестные связались с пенсионеркой под видом работников госструктур и аккаунта убедили женщину передать курьеру все имеющиеся у нее дома сбережения, а также продать единственное жилье.

Ранее в России мошенники стали похищать больше денег через СБП.

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