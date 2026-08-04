Психиатр назвал главные причины прокрастинации

Человек может сталкиваться с прокрастинацией из-за нескольких причин, в числе которых переутомление или проблема с регулированием эмоций. Об этом kp.ru рассказал врач-психиатр, эксперт по доказательной медицине, автор книги «Скатертью тревога» издательства «Комсомольская правда» Александр Мещеряков.

«Прокрастинация — это сознательное откладывание действий, несмотря на понимание негативных последствий такой отсрочки. Эволюционно наш мозг заточен на экономию ресурсов. Если какая-то задача кажется слишком сложной, либо слишком скучной, либо не хватает вознаграждения, рождается сигнал: не стоит начинать, лучше отложить», — объяснил специалист.

По его словам, прокрастинация может возникать на фоне трудностей с регулированием собственных эмоций. Поставленные задачи кажутся человеку слишком сложными, неинтересными и без должного вознаграждения. Также причиной такого состояния могут оказаться переутомление, нехватка отдыха и многозадачность. При таком темпе жизни мозг посылает организму сигналы, указывающие на необходимость отложить все дела.

Психиатр добавил, что прокрастинация развивается и на фоне психических расстройств. Чаще всего с такой проблемой сталикваются люли с депрессией или синдромом дефицита внимание и гиперактивности (СДВГ).

До этого результаты опроса финансовой онлайн-платформы WEBBANKIR показали, что 18,7% опрошенных россиян никогда не сталкивались с прокрастинацией, а 14% респондентов, напротив, оказались заядлыми прокрастинаторами.

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