В Адыгее юноша избил семилетнего мальчика в компьютерном клубе

В Адыгее юноша напал на ребенка в компьютерном клубе

В Адыгее 19-летний молодой человек жестоко избил 7-летнего мальчика в компьютерном клубе и схватил ребенка за горло. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мать мальчика рассказала, что ребенок покупал чипсы, когда к нему подошел незнакомый 19-летний парень. Молодой человек схватил ребенка за горло и приподнял его над полом. Школьнику удалось вырваться и отойти к игровым компьютерам, нападавший не успокоился, он пошел за мальчиком, принялся толкать его, а затем вывел на улицу, где продолжил избиение.

Мать приехала в клуб вместе с бывшим мужем, друзья нападавшего пытались спровоцировать отца мальчика и затеять драку. По факту произошедшего проверку проводят правоохранительные органы. Личности участников инцидента установлены.

До этого на Камчатке мужчина попал под суд после избиения чужого ребенка.

Ранее нижегородской области 11-летнего мальчика избили и проломили череп.