Психолог назвала сроки восстановления после профессионального выгорания

При профессиональном выгорании, из-за которого человек теряет веру в себя и собственную ценность, на восстановление может потребоваться от трех до шести лет. Об этом РИАМО рассказала клинический, кризисный и семейный психолог Лилия Гладких.

«Как и все в человеческой психике, сроки восстановления абсолютно непредсказуемы. Они зависят от того, насколько пластична психика человека, и, что самое главное, обратился ли он за помощью к профессионалам или остался со своей проблемой один на один», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, при глубоком выгорании человек нередко не понимает, что именно с ним произошло, и воспринимает свое состояние как потерю смысла жизни. В таком случае он может менять профессию или искать новые жизненные ориентиры, а истинная причина состояния становится понятна лишь спустя время.

Психолог объяснила, что при выявлении проблемы на средней стадии и своевременной поддержке со стороны близких и специалистов восстановление проходит значительно быстрее. При этом универсальных сроков не существует, поскольку они зависят от особенностей психики и жизненной ситуации каждого человека.

При этом специалист предупредила, что, если человек продолжает находиться в токсичной среде и не устраняет причину выгорания, его состояние может значительно ухудшиться. К физическому и эмоциональному истощению добавляются самокритика, сомнения в собственной профессиональной состоятельности и ценности, а без психологической помощи люди могут годами менять работу или сферу деятельности, так и не почувствовав удовлетворения.

Психолог Екатерина Каталина до этого говорила, что если человеку не удается почувствовать себя отдохнувшим даже после выходных, то ему необходимо пересмотреть нагрузку на работе и правильно выстроить свой отдых. Она также напомнила, что в день нужно отдыхать не менее семи часов.

Ранее психолог объяснила, почему незамужние сотрудницы чаще сталкиваются с выгоранием.