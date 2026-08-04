Для жителей Подмосковья вновь провели акцию по проверке здоровья в парках

Более 3,3 тыс. жителей проверили здоровье в парках Подмосковья летом

В парках Подмосковья 1 и 2 августа прошла акция «Проверь здоровье в парке», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Выездные медицинские бригады работали в 17 городских округах. Профилактический осмотр смогли пройти жители Московской области старше 18 лет.

«В прошедшие выходные обследование в парках прошли 328 человек, а всего с начала летнего сезона такой возможностью воспользовались уже свыше 3,3 тыс. жителей Подмосковья», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В рамках акции жители смогли измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрию и другие исследования. При необходимости пациентов направляли в поликлинику для дополнительного обследования.