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Общество

В Раменской больнице появилось новое оборудование

В офтальмологическое отделение Раменской больницы поставили новый ультразвуковой аппарат
Пресс-служба Раменской больницы

В офтальмологическом отделении Раменской больницы в рамках программы модернизации здравоохранения Московской области, инициированной губернатором Андреем Воробьевым и реализуемой благодаря национальному проекту «Здравоохранение», появился современный ультразвуковой прибор ABSOLU, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«Новый прибор позволяет с микронной точностью измерять размеры глазного яблока перед операцией по замене хрусталика. Высокое разрешение изображения помогает ставить диагнозы на самых ранних стадиях заболеваний», — рассказал заведующий офтальмологическим отделением Раменской больницы Павел Швец.

В больнице добавили, что с помощью нового аппарата обследование будет проходить быстрее.

«Мы продолжаем оснащать нашу больницу самым современным оборудованием. Для жителей Раменского муниципального округа и городского округа Бронницы теперь доступна диагностика экспертного уровня прямо по месту жительства», — отметил главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан.

Также в хирургический блок больницы поставили современную эндоскопическую стойку, аргоноплазменный коагулятор и лазерные системы.

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