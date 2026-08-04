Психолог объяснил, почему молодежь не отвечает на звонки

Молодые люди воспринимают неожиданный телефонный звонок как вторжение в личное пространство, в то время как переписка дает им ощущение контроля и дистанции. Об этом РИАМО рассказал психолог Иван Павлов.

Специалист объяснил, что нынешнее молодое поколение выросло в культуре текста.

«Сообщение можно прочитать тогда, когда удобно, обдумать ответ, не реагируя здесь и сейчас. Звонок же требует немедленно бросить все и включиться в разговор без подготовки, а это воспринимается как посягательство на личные границы и контроль над собственным временем», — отметил он.

По словам эксперта, молодежь может инстинктивно воспринимать внезапные звонки как сигнал о том, что «что-то случилось», и тревожится. Согласно логике зумеров, все несрочные вопросы можно обсудить по переписке в мессенджере.

Психолог также добавил, что при разговоре по телефону, во время которого нет возможности отредактировать сказанное, молодым людям сложно подбирать слова. Живое общение вынуждает импровизировать, а для человека, который привык к выверенной письменной коммуникации, это становится стрессом из-за страха попасть в неловкое молчание и возможности показаться глупым.

Кроме того, молодежь предпочитает не отвечать на телефонные из-за плотности информации. Ежедневно молодые люди сталкиваются с потоком уведомлений, а звонок становится наиболее навязчивой формой общения, которую нельзя отложить.

До этого стало известно, что работодатели стали менее охотно брать на работу зумеров, отдавая предпочтение специалистам более старшего возраста. Каждый пятый опрошенный менеджер заявил, что к нему на интервью приходили молодые соискатели вместе с отцом или матерью. Среди других претензий к зумерам во время собеседований опрошенные руководители назвали: трудности со зрительным контактом (53%), необоснованно высокую зарплату (50%), неподобающий дресс-код (47%), отказ включать камеру во время виртуальных интервью (21%).

Ранее психолог назвала причины стремления зумеров к личному комфорту на работе.