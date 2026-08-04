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Общество

Участник СВО рассказал о совмещении службы с учебой

Участник СВО Горшунов: решение об участии в СВО – исключительно мой выбор
Telegram-канал Герои спецоперации Z

Боец войск беспилотных систем, студент Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Федор Горшунов рассказал о том, как совмещает службу по спецконтракту и учебу в вузе.

По его словам, учебный процесс выстроили так, чтобы он смог сдавать сессию во время отпуска, не уходя в академ.

«Все идет так, как обговаривалось с руководством вуза. Мне хотелось работать на ударных дронах. Придя в батальон БПС, я узнал, что есть и другие дроны», — сказал он.

Горшунов отметил, что во время звонка по телемосту со студентами он был рад увидеть декана, преподавателей и студентов-товарищей.

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