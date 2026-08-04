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Общество

Психолог опровергла популярный миф об отношениях

Психолог Жданова: поддержка со стороны женщины не будет поводом для расставания
Just Life/Shutterstock/FOTODOM

Распространенное мнение о том, что мужчины расстаются с женщинами, которые поддерживали их во время жизненных трудностей, не соответствует действительности. Об этом РИАМО рассказала психолог Эльвира Жданова.

По словам эксперта, утверждать, что мужчина обязательно оставит женщину, оказавшую ему поддержку, нельзя.

«Если мужчине нужна помощь, а женщина поддерживает его как мужчину, а не ребенка, она видит в нем мужчину, ценит его за мужские качества, то когда он ее защищает, оберегает и помогает, такие пары становятся очень крепкими», — отметила она.

Психолог объяснила, что отношения, основанные на взаимной поддержке, нередко оказываются прочными. Такие пары вместе проходят многочисленные испытания и сохраняют союз на протяжении долгого времени.

Бизнес-психолог и медиатор Юлия Куликова-Цай до этого говорила, что мужчины и женщины могут по-разному вести себя в споре, однако пол не определяет поведение человека полностью. По ее словам, мужчины чаще стремятся быстрее перейти к фактам и найти решение, поэтому их стиль иногда воспринимается как жесткий. Женщинам нередко важно обсудить не только саму проблему, но и то, как она повлияла на отношения в команде.

Ранее психолог назвала главные причины, почему женщины изменяют.

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