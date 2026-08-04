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Общество

Курорт Сбера «Манжерок» назвали драйвером экономики Алтая

Герман Греф: инвестиции в развитие курорта «Манжерок» превысили 200 млрд рублей
Пресс-служба Сбера

Сбер активно инвестирует в развитие внутреннего туризма в России, заявил президент, председатель правления Сбера Герман Греф на совещании по развитию туристической отрасли, которое прошло 4 августа на курорте банка «Манжерок» на Алтае.

Греф отметил, что Сбер создает курорты мирового уровня, которые становятся центром притяжения туристов.

«Курорт «Манжерок» — отличный пример. Наши инвестиции в его развитие уже превысили 200 млрд рублей — это половина всех инвестиций в регион. Еще 20 млрд мы дополнительно вложили в развитие республики Алтай», — сказал Греф.

Он добавил, что «Манжерок» помог обеспечить 4 тыс. новых рабочих мест.

«Во многом благодаря нашим усилиям за пять лет реальный ВРП региона вырос на 27%. Это существенно опережает динамику Сибирского федерального округа, где прирост составил 6%», — отметил глава Сбера.

В «Сбер2В Аналитике» рассказали, что за 5 лет туристический поток на Алтай вырос в 2,3 раза. На территории курорта «Манжерок» работают два отеля, детский центр, конференц-холл, спа-комплекс и рестораны. Всего для гостей работают 81 км горнолыжных трасс, 15 км трасс байк-парка, 10 канатных дорог, сап-станция, вейк-парк и 15 км экотроп.

Греф добавил, что на курорте появятся новые аттракционы, а к зимнему сезону протяженность горнолыжных трасс планируется увеличить до 110 км.

Также Сбер финансирует реконструкцию и обустройство школы, детского дома «Очаг» и детской психоневрологической больницы. Кроме того, продолжается модернизация аэропорта Горно-Алтайск.

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