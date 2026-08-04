В СПЧ призвали запрещать мигрантам и их семьям въезд в страну за оскорбление России

Мигрантам и их семьям следует навсегда запрещать въезд в страну за оскорбление России и ее символов. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей заявил член Совета по правам человека (СПЧ) РФ Кирилл Кабанов.

Комментируя инцидент в Нижегородской области, где приехавшая из Узбекистана женщина использовала коврик с изображением флага РФ, Кабанов подчеркнул, что после распада СССР в странах Средней Азии сформировалось целое поколение, которому прививались русофобия и националистические настроения. По мнению члена СПЧ, за подобные действия нужно заводить уголовные дела, а затем навсегда выдворять иностранцев из страны.

«Я считаю, что мы должны понимать – у нас нужно не только говорить о выдворении, надо пожизненный запрет, в том числе и для родственников. Потому что это идет внутри семей, сообществ, которые так живут», — подчеркнул он, добавив, что такие поступки ведут к гибели цивилизации.

Напомним, накануне стало известно, что трудовую мигрантку из Узбекистана, постелившую коврик для ног с изображением флага России, депортируют 6 августа за счет средств миграционного фонда. Для нее купят авиабилет в Узбекистан. Представительство агентства в РФ и генконсульство Узбекистана в Казани находятся во взаимодействии с госорганами России и выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о надругательстве над государственным символом России.

В Госдуме ранее потребовали сократить социальную поддержку мигрантов.