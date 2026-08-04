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Общество

Россияне назвали легализацию криптовалют шагом к понятному рынку

Rambler&Co: 22% россиян выступили за регулирование криптовалют
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Почти половина россиян (48%) пользуются криптовалютой, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co, проведенного после принятия Госдумой закона о легализации криптовалют в России с 1 сентября 2026 года.

По данным опроса, 22% россиян считают, что криптовалюту нужно регулировать, 20% давно ждали принятия такого закона, а еще 6% отметили, что после принятия закона им стало интересно разобраться в криптовалюте.

Опрос показал, что 69% россиян не видят для себя никаких сценариев использования криптовалют. Также 8% планируют использовать криптовалюту для оплаты зарубежных покупок, 6% — на долгосрочные инвестиции, 4% — переводы и операции в рамках предпринимательской деятельности, а еще 13% — в разных вариантах.

В ходе опроса выяснилось, что 38% россиян хотят получать честную информацию о криптовалюте без обещаний быстрых доходов, 36% — понятного закона и ясных ограничений, 16% — надежных лицензированных площадок, а еще 10% — простых интерфейсов и поддержки пользователей.

Исследование показало, что 54% респондентов почти ничего не знают о принципах работы криптовалюты, 23% заявили, что противоречивая информация мешает собрать целостную картину, 17% знают только базовые вещи, а еще 6% уже имеют собственный опыт использования.

Говоря об ожиданиях от законопроекта, 39% отметили упрощение финансовых операций, 23% — разъясняющий контент от экспертов, 23% — удобные интеграции. Также 15% назвали криптовалюту полноценной альтернативой классическим деньгам.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 23 по 30 июля 2026 года. Всего в нем приняли участие более 2000 интернет-пользователей.

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