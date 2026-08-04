Нутрициолог предупредила о скрытой опасности майонеза

Майонез может «отключать» рецепторы насыщения из-за содержания большого количества жиров и сахара в составе. Об этом в разговоре с «Радио 1» предупредила нутрициолог Ольга Панова.

По словам специалиста, при употреблении майонеза мозг не получает сигнал «стоп», в результате чего человек может съесть порцию еды в два-три раза больше обычной. При этом опасными для здоровья считаются готовые соусы, поскольку при их изготовлении производители используют дешевые растительные масла и стабилизаторы.

«Давайте сравним: овощной салат (огурцы и помидоры) — это примерно 50 килокалорий, добавляем в него ложку майонеза — и уже 230 килокалорий. Даже лимонный сок с маслом добавляет 180 калорий. Майонез — самый калорийный соус, внутри которого нет полезных свойств», — отметила эксперт.

Нутрициолог посоветовала строго дозировать порции и употреблять вредные соусы только во время больших праздников.

Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух до этого предупреждала, что готовые салаты и закуски с майонезом из магазинов могут обернуться отравлением, так как до покупки они могут храниться заправленными длительное время. Она призвала употреблять такие блюда в течение 12 часов при условии хранения в холодильнике.

Ранее врач назвала главные источники скрытых калорий.