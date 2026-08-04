Дерматолог предупредила, какие компоненты в косметике могут привести к ожогам на солнце

Ретинол, нафтол и этиол в составе косметических средств могут резко усилить чувствительность кожи к ультрафиолету и спровоцовировать тяжелые повреждения тканей, в том числе ожоги и гиперпигментацию. Об этом Pravda.Ru рассказала дерматолог и косметолог Лариса Сафонова.

По ее словам, эти компоненты могут входить в состав различных продуктов — от увлажняющих лосьонов до интенсивных масок. Она посоветовала не использовать такие продукты летом или использовать их только вечером, а утром — обязательно наносить солнцезащитный крем.

«Эти компоненты могут содержаться в разных косметических средствах — кремах, лосьонах, масках. Они повышают чувствительность кожи к солнечным лучам. Степень реакции зависит от длительности применения и индивидуальной чувствительности. В результате могут возникать ожоги или интенсивная пигментация», — пояснила Сафонова.

Врач-дерматолог, косметолог Juvi Clinic Ирина Соловая до этого рассказала «Газете.Ru», что бритье ног летом, когда предполагается активность на солнце, небезопасно, так как можно получить пигментацию и врастанию волосков. По словам врача, считать бритье исключительно косметической процедурой неправильно, поскольку лезвие не только удаляет сам волос, но и частично повреждает роговой слой эпидермиса, нарушая барьерную функцию кожи и запуская локальную воспалительную реакцию.

Ранее был развеян миф о том, что SPF на лице защищает кожу от пигментации.