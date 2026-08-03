В России призвали обеспечить безопасную среду в женских консультациях

Гинеколог Милютина: обращение будущих матерей за помощью должно быть комфортным

Минздрав России разрабатывает скрипты для психологов и акушеров-гинекологов, которые помогут исключить некорректное поведение специалистов при работе с женщинами в ситуации незапланированной беременности. Об этом НСН сообщила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.

По словам эксперта, новая система должна сделать обращение будущих матерей за медицинской помощью более комфортным. Женщина, столкнувшаяся с незапланированной беременностью, должна быть уверена, что в женской консультации ей окажут всю необходимую помощь и поддержке.

«Женщина должна понимать, что, если она обратится к врачу, ей помогут эту проблему решить тем или иным способом», — подчеркнула Милютина.

Она объяснила, что главная задача заключается в устранении причин, которые приводят к желанию прервать беременность. Нередко женщины оказываются без поддержки партнера, а иногда с подобным давлением сталкиваются со стороны семьи или родителей. В таких ситуациях важную роль играет психологическая и социальная помощь, которую могут предоставить медицинские специалисты.

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