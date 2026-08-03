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Общество

В Башкирии впервые появился вузовский совет по применению ИИ в образовании

В Уфимском университете создали вузовский совет по ИИ
Сгенерировано ИИ/Пресс-служба УУНиТ

В Уфимском университете науки и технологий появился первый в Башкирии вузовский совет по применению ИИ в образовании, сообщает пресс-служба университета.

На первом заседании участники утвердили состав совета во главе с ректором Вадимом Захаровым, а также приняли план работы и определили рабочие группы, в которые вошли преподаватели, специалисты и эксперты университета.

«Сегодня остро назрела необходимость перевести использование ИИ из хаотичной практики в управляемую систему с понятными правилами, четкими границами применения, ответственными лицами, ясной педагогической целью, защитой прав преподавателей и обучающихся», — рассказал Захаров.

Также заведующая кафедрой вычислительной математики и кибернетики, профессор Гюзель Шахмаметова отметила, что внедрять ИИ в образовательный процесс необходимо на двух уровнях.

«Базовый включает изучение основ эффективного использования ИИ для студентов и преподавателей: правильное написание запросов, постановка целей и задач. Продвинутый вариант предполагает внедрение модулей по ИИ в непрофильные образовательные программы, разработку методических рекомендаций, курсов по методике преподавания ИИ», — рассказала она.

В университете добавили, что вместе с базовым уровнем продвинутый поможет разработать системный подход к обучению технологиям и использованию инструментов ИИ для решения профессиональных задач.

Ранее во всех образовательных программах вуза появились дисциплины и модули по ИИ с разной степенью погружения.

Напомним, ранее вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко, выступая на форуме в Тюмени, подчеркнул, что сегодня студенты используют ИИ не только для поиска информации, но и для сложного анализа, проверки гипотез и решения прикладных задач.

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