В «Роснефти» рассказали о вкладе в сохранение популяции дикого северного оленя

Популяция дикого северного оленя в России превысила 330 тысяч особей в 2023 году

Популяция дикого северного оленя в России превысила 330 тысяч особей, следует из результатов масштабных полевых исследований «Роснефти» в 2020-2023 годах.

В «Роснефти» отметили, что компания вносит значительный вклад в изучение и сохранение популяции этих животных. В рамках корпоративной программы по сохранению биоразнообразия «Тамура» компания провела экспедицию в 2024 году. В рамках экспедиции были изучены более 1000 км реки Пясина и ее притоков, а площадь авиационного мониторинга превысила 350 тыс. кв. км. Во время экспедиции ученые встретили стадо численностью более 100 особей.

Также с помощью новых спутниковых ошейников ученые впервые смогли проследить за перемещением одного дикого северного оленя в течение двух полных миграционных циклов.

Кроме того, в Эвенкии Восточно-Сибирская нефтегазовая компания (ВСНК) и Сибирский федеральный университет наблюдали за популяцией в тайге. Всего в 250 км от села Тура ученые обнаружили более 130 тыс. особей.

В «Роснефти» добавили, что компания также поддерживает изучение редкого оленевидного животного кабарги. В Эвенкии ученые подтвердили наличие популяции этого животного численностью в 300 особей.

Всего за 12 лет Арктический научный центр провел 65 экспедиций, изучая и собирая данные о климате, геологии и биологии региона.