На «Афише Daily» рассказали, сколько кинокритиков пишут тексты с помощью ИИ

Более половины кинокритиков (52%) используют ИИ при подготовке материалов, следует из результатов исследования кинокритика Тимура Алиева на «Афише Daily».

В рамках своего специального материала Алиев провел адресный опрос более 100 авторов и редакторов медиа, чтобы узнать, как российские журналисты используют ИИ в работе.

Исследование показало, что 35% из тех, кто использует ИИ при создании материалов, делают это для сбора фактуры.

Как отметил Алиев, опрос показал, что основная причина использования ИИ – не генерация текстов, а рутинные элементы.

«Если это первый шаг к полноценному ИИ-автору? Сегодня чат-бот расшифровывает по ролям интервью, «разгоняет» идеи материалов и набрасывает план будущего текста, помогая кому-то преодолевать «страх белого листа». А что будет завтра? Станем ли мы свидетелями возникновения РоманAI Волобуева или ЛидИИ Масловой», — сказал он.

Ранее на «Афише Daily» вышел материал с топом российских фильмов последних десятилетий, собранный по итогам опроса 100 кинокритиков, который вызвал широкую волну обсуждений в профессиональной среде и медиа.