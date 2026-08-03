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Общество

Британские фермеры указали на угрозу дефицита продовольствия из-за жары

Mirror: Британия может столкнуться с дефицитом еды из-за аномальной жары
maxbelchenko/Shutterstock/FOTODOM

Великобритания может столкнуться с дефицитом продовольствия из-за аномальной жары. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на Национальный союз фермеров (NFU).

«Фермеры, борющиеся за сохранение урожая в условиях экстремальной жары, предупреждают, что затяжная засуха может привести к нехватке продовольствия», — говорится в публикации.

Авторы пишут, что в некоторых районах Великобритании дождей не было уже больше месяца. Из-за этого рост урожая замедлился, в особенности пострадала пшеница.

Глава NFU Том Бредшоу призвал премьер-министра Великобритании Энди Бернема принять экстренные меры и предоставить британским фермерам налоговые льготы для строительства резервуаров для воды.

23 июля «Интерфакс» сообщал, что потери британской экономики из-за рекордной жары в июне составляют £1,15 млрд (около $1,5 млрд). Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного среди почти двух тысяч граждан.

Аномальные температуры негативно сказались на рабочем времени: жители страны в среднем трудились на 30 минут меньше обычного в последнюю неделю июня, когда в Великобритании фиксировались рекорды по температуре практически каждый день. Участники опроса также упоминали о снижении качества сна и других проблемах со здоровьем.

Ранее врач предупредила о риске получения теплового стресса летом.

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