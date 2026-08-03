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Общество

«Бродит и повышает давление»: некоторым россиянам запретили пить квас

Врач Лебедева: гипертоникам, диабетикам и язвенникам противопоказан квас
yingko/Shutterstock/FOTODOM/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Хотя квас традиционно считается полезным напитком без ферментов и консервантов, для многих людей с хроническими заболеваниями он опасен. В том числе он противопоказан гипертоникам и пациентам с язвой, предупредила в беседе с RT доцент кафедры диетологии Университета «РОСБИОТЕХ» Анастасия Лебедева.

Она пояснила, что в квасе содержатся кислоты, сахара, углекислота и продукты брожения, которые крайне опасны при проблемах с ЖКТ, нарушениях углеводного обмена, гипертонии или подагре. Кроме того, квас может серьезно навредить людям с гиперацидным гастритом, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатитом и холециститом. Это связано с тем, что содержащиеся в напитке углекислый газ и органические кислоты усиливают воспаление, раздражают слизистую и провоцируют изжогу, боль и диарею, объяснила специалист.

«Также его не рекомендуют при синдроме раздраженного кишечника и склонности к метеоризму из-за усиления газообразования», — добавила диетолог.

После кваса в крови происходят резкие скачки глюкозы, на фоне чего его нельзя пить при диабете второго типа. Кроме того, напиток повышает артериальное давление, может вызвать приступ аллергии, а из-за содержания алкоголя и риска брожения его нельзя употреблять детям до 3-5 лет и беременным женщинам, заключила врач.

До этого врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Даниил Тринц заявил, что безопасная суточная норма кваса для здоровых взрослых составляет 200–400 мл в день, что эквивалентно 1–2 стаканам. В жаркую погоду не рекомендуется пить квас с высоким содержанием сахара, так как он хуже утоляет жажду – лучше выбрать традиционный квас с низким содержанием сахара — менее 30 ккал на 100 мл. Однако этот напиток не должен заменять чистую питьевую воду, поскольку она является самым эффективным средством от обезвоживания, подчеркнул Тринц.

Россиянам ранее рассказали, какое количество выпитого кваса приводит к опьянению.

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