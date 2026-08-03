Врач предупредила об опасности «пищевого шума» в голове

Навязчивые мысли о еде, которые не покидают человека даже при отсутствии у него чувства голода, называются «пищевым шумом». Такое состояние появляется из-за нескольких факторов, в числе которых расстройство пищевого поведения. Об этом радио Sputnik рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская.

По словам специалиста, спровоцировать навязчивые мыслей о еде могут близкие люди человека, которые придерживаются каких-либо диет, авторитетные личности, постоянно дублирующие информацию о пище в нездоровом формате, а также социальные сети и различная реклама продуктов. В таком случае человек видит определенные продукты, которые в его понятии не считаются здоровыми, и у него появляется непреодолимое желание съесть их.

Врач подчеркнула, что в первую очередь «пищевой шум» проявляется в виде навязчивых мыслей и образов, связанных с едой.

«Человек постоянно думает о еде, что ему еще съесть, что он еще хочет. И желание съесть пищу здесь и сейчас, потому что не известно еще, когда он захочет поесть. Это непреодолимая тяга к еде, то есть человек вроде бы поел, он сыт, но не может остановиться, продолжает съедать порцию за порцией до состояния булимии, которое может еще сопровождаться чувством вины, что он опять съел лишнего. В таком состоянии человек может даже провоцировать рвотные рефлексы, освобождаясь от пиши и опять вновь заедать», — объяснила она.

Диетолог предупредила, что появление «пищевого шума» нередко указывает на наличие тревожного расстройства, сопровождающегося расстройством пищевого поведения (РПП). При этом такое состояние может повлечь за собой психические проблемы и ухудшения здоровья, в том числе нервную анорексию, снижение или увеличение массы тела, чувство вины за любую съеденную пищу, метаболический синдром и ряд других проблем.

При появлении признаков «пищевого шума» крайне важно обратиться за помощью к психотерапевту, гастроэнтерологу, диетологу и эндокринологу.

Врач-психиатр Центра расстройств пищевого поведения Екатерина Шахова до этого рассказала «Газете.Ru», что отказ от завтрака является классическим симптомом расстройства пищевого поведения. По ее словам, пропуск утреннего приема пищи может восприниматься как способ контроля над своим пищевым поведением или борьбы с пищевой тревогой.

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