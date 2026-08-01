Эксперт назвал самые тяжелые риски для энергетики Украины

Критический период для украинской энергетики сместился на декабрь – февраль и определяется тремя факторами. Об этом рассказал ТАСС эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.

«Критический период смещен на декабрь – февраль и определяется совпадением трех условий: устойчивых морозов ниже -10 °C, концентрации и мощности ударов по энергетическим узлам, а также исчерпания газовых запасов к середине сезона», — уточнил он.

По словам Новика, комбинация данных факторов, а не каждый по отдельности, способна перевести ситуацию из энергетического дефицита в гуманитарный кризис. При этом наиболее серьезным сценарием эксперт счел разрушение систем централизованного теплоснабжения в многоэтажной застройке.

Как отметил Новик, ключевой уязвимостью в такой ситуации является неспособность противодействовать баллистическим средствам поражения.

Эксперт добавил, что изменить представленный прогноз могут досрочное соглашение о взаимном моратории на удары по энергоинфраструктуре и опережающее финансирование закупок газа партнерами из Европы. Но в данном вопросе пространство для маневра ограничено из-за того, что собственные запасы ЕС в текущем сезоне оказались ниже комфортных уровней.

21 июля в национальной энергетической компании «Укрэнерго» заявили, что предстоящая зима станет сложной для украинской энергосистемы.

Там отметили, что восстановление поврежденных энергообъектов продолжается. Кроме того, реализуются проекты по строительству распределительной генерации. Однако нынешних объемов, как указали в компании, недостаточно для полной компенсации утраченной мощности больших электростанций.

Ранее Украине предрекли самую тяжелую зиму в истории страны.