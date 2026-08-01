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Общество

«Аэрофлот» дополнил основное меню лакто-вегетарианскими блюдами

На рейсах «Аэрофлота» появится лакто-вегетарианские питание
Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»

С 1 августа в рамках пилотного проекта в классе «Эконом» на рейсах «Аэрофлота» продолжительностью более семи часов, вылетающих из Москвы, появятся лакто-вегетарианские блюда, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В компании отметили, что новое горячее блюдо станет дополнительным к традиционному выбору мясных и рыбных позиции на рейсах. В результате при обслуживании первым рационом пассажирам предложат выбор из трех вариантов горячего питания.

Компания приняла решение ввести дополнительный вид рациона после анализа обратной связи от пассажиров и открытой статистики доли людей, которые придерживаются лакто-вегетарианской формы питания.

В лакто-вегетарианское питание войдут паста пенне с томатным соусом и сыром, полба с шампиньонами и томатным соусом, жареный картофель с грибами и укропом, а таже паста фарфалле со сливочным соусом, грибами и травами. В «Аэрофлоте» добавили, что блюда будут периодически меняться.

Кроме того, в авиакомпании отметили, что новые рационы питания будут востребованы среди пассажиров, которые предпочитают сбалансированное питание, исключающее птицу, рыбу и мясо.

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