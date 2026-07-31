В России обновили рейтинг вузов по качеству подготовки ИИ-специалистов

Альянс в сфере искусственного интеллекта представил на отраслевой конференции Сбера рейтинг вузов по качеству подготовки ИИ-специалистов, сообщает пресс-служба банка.

Всего в конференции приняли участие 140 руководителей из 65 университетов России.

В этом году в исследовании приняли участие более 200 университетов страны, а в опросе работодателей – более 140 компаний ИИ-сферы. Лидерами рейтинга стали НИУ ВШЭ, МФТИ, Университет ИТМО, МГТУ им. Н.Э. Баумана и МГУ им. М.В. Ломоносова.

При составлении рейтинга учитывалось 18 критериев, а в методологию включили показатель, отражающий уровень внедрения ИИ в деятельность университета.

По словам управляющего директора, руководителя дирекции академических партнерств Сбера Ольги Цукановой, ИИ становится одним из ключевых драйверов развития высшего образования и науки.

«Он меняет подходы к обучению, открывает новые возможности для исследований и ускоряет путь от научной идеи до практического результата. Сегодня особенно важно, чтобы университеты не только использовали технологии искусственного интеллекта, но и формировали культуру их ответственного и эффективного применения в образовании и научной деятельности», — сказала она.

Также руководитель рабочей группы «Высшее образование» Альянса в сфере искусственного интеллекта Илья Дементьев подчеркнул, что рынок труда в сфере ИИ меняется быстрее, чем обновляются образовательные программы.

«Чтобы сокращать этот разрыв, мы и создавали рейтинг — он показывает, какие компетенции работодатели ценят сегодня. Вузы, которые его используют, оперативнее перестраивают обучение, и их выпускники увереннее находят себя в индустрии», — сказал он.