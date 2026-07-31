Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В России обновили рейтинг вузов по качеству подготовки ИИ-специалистов

Более 140 руководителей вузов приняли участие в отраслевой конференции Сбера
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Альянс в сфере искусственного интеллекта представил на отраслевой конференции Сбера рейтинг вузов по качеству подготовки ИИ-специалистов, сообщает пресс-служба банка.
Всего в конференции приняли участие 140 руководителей из 65 университетов России.

В этом году в исследовании приняли участие более 200 университетов страны, а в опросе работодателей – более 140 компаний ИИ-сферы. Лидерами рейтинга стали НИУ ВШЭ, МФТИ, Университет ИТМО, МГТУ им. Н.Э. Баумана и МГУ им. М.В. Ломоносова.

При составлении рейтинга учитывалось 18 критериев, а в методологию включили показатель, отражающий уровень внедрения ИИ в деятельность университета.

По словам управляющего директора, руководителя дирекции академических партнерств Сбера Ольги Цукановой, ИИ становится одним из ключевых драйверов развития высшего образования и науки.

«Он меняет подходы к обучению, открывает новые возможности для исследований и ускоряет путь от научной идеи до практического результата. Сегодня особенно важно, чтобы университеты не только использовали технологии искусственного интеллекта, но и формировали культуру их ответственного и эффективного применения в образовании и научной деятельности», — сказала она.

Также руководитель рабочей группы «Высшее образование» Альянса в сфере искусственного интеллекта Илья Дементьев подчеркнул, что рынок труда в сфере ИИ меняется быстрее, чем обновляются образовательные программы.

«Чтобы сокращать этот разрыв, мы и создавали рейтинг — он показывает, какие компетенции работодатели ценят сегодня. Вузы, которые его используют, оперативнее перестраивают обучение, и их выпускники увереннее находят себя в индустрии», — сказал он.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как бизнесу застраховаться от БПЛА и защитить имущество. Что делать уже сегодня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!