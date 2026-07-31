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Общество

Американский журналист назвал Путина мудрым человеком

Журналист Вароли: санкции США строились на неверных ожиданиях в отношении России
Telegram-канал «Вакцина Против Лжи»

Американская политика в отношении России изначально строилась на неверной оценке русского народа и российского руководства, считает журналист, бывший корреспондент The New York Times в России, автор Telegram-канала «Вакцина против лжи» Джон Вароли.

В интервью Гии Саралидзе в эфире радиостанции «Вести ФМ» Вароли заявил, что Соединенные Штаты недооценили национальную гордость россиян и качества российского лидера Владимира Путина.

По словам Вароли, вводя санкции против России, в Вашингтоне рассчитывали, что Москва быстро согласится на американские условия и пойдет на уступки.

«Когда они начали применять санкции против России, это было сделано с расчетом, что Россия мгновенно сдастся, отступит и согласится на все американские условия. Они были уверены, что русские элиты коррумпированы, их можно покупать, им можно угрожать. Но все получилось наоборот», — сказал он.

Как отметил журналист, подобные ожидания свидельствуют об ошибочности подхода США к государствам с многовековой историей и собственной цивилизационной традицией.

По его мнению, Россия относится именно к таким странам, а ее руководство опирается на стратегическое видение.

«Что такое древняя цивилизация? Это мудрость. И это то, что я вижу у президента России. Когда я думаю о Путине, первое слово, которое приходит мне в голову, — мудрый человек. Он очень мудрый человек», — заявил Вароли.

По мнению эксперта, просчеты американской политики свидетельствуют о недостаточном понимании исторических особенностей России, национального характера ее народа и принципов, которыми руководствуется российское руководство при принятии ключевых решений.

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