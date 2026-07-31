В поддержке Сбера появились переводы на иностранные языки, языки народов России и стран СНГ

Клиенты Сбера смогут получить помощь и задать вопрос в чате поддержки на иностранном языке, языках народов России и стран СНГ, сообщает пресс-служба банка.

Онлайн-переводчиком между клиентом и поддержкой станет «ГигаЧат». Языковая модель понимает более 40 языков, включая английский, китайский, башкирский, якутский, чеченский, узбекский, таджикский и другие.

Сотрудник поддержки увидит в одном окне вопрос клиента и его перевод на русский язык, а также свой ответ и перевод на язык клиента.

Всего с момента запуска в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» «ГигаЧат» уже перевел более 170 тыс. сообщений.

«У «СберБанк Онлайн» — более 85 млн активных пользователей, и мы хотим, чтобы каждый был услышанным, на каком бы языке он ни говорил. Раньше многие не обращались в поддержку, поскольку им было сложно сформулировать свой вопрос на русском, — люди боялись, что их не поймут. Теперь языкового барьера нет», — рассказала вице-президент, директор департамента «Забота о клиентах» Сбера Елена Левина.