«Афиша» добавила события в 2ГИС

В интерфейс карты 2ГИС добавили события платформы «Афиша», среди которых концерты, спектакли, кино и выставки, сообщает пресс-служба «Афиши».

На первом этапе функцию добавили для пользователей в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Теперь в разделе «Афиши» в 2ГИС можно будет увидеть, какие события проходят на улицах города.

Пользователи смогут использовать фильтры по дате, типу события и стоимости.

В «Афише» отметили, что компания совместно с 2ГИС создает для пользователей максимально простой путь от выбора события до построения маршрута к площадке. Карта мероприятий уже доступна в мобильном приложении и веб-версии 2ГИС.