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Общество

Сотрудники предприятий «Роснефти» помогли восстановить водные биоресурсы

«Роснефть» выпустила почти 30 млн мальков в водоемы России
Ell_lial6/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники предприятий «Роснефти» выпустили почти 30 млн мальков в водоемы России в июле, сообщает пресс-служба компании.

В экологических акциях приняли участие не только сотрудники, но и члены их семей и студенты профильных вузов-партнеров.

Больше всего мальков выпустили в Сибири. «РН-Юганскнефтегаз» выпустил рекордные 26 млн молоди сибирского осетра, пеляди, нельмы и муксуна, «РН-Уватнефтегаз» — 1,6 млн пеляди, а «Тюменнефтегаз» — более 1,3 млн муксуна.

Также сотрудники предприятий помогли восстановить популяцию стерляди, внесенную в Красную книгу России. «Удмуртнефть» выпустила в водоемы около 37 тыс. мальков, а сотрудники «Самаранефтегаза» — более 15 тыс. молоди стерляди.

Мальков для зарыбления выращивали с учетом научных рекомендаций, чтобы повысить их выживаемость.

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